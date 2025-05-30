Комунальні служби вже надали графік відключення газу в червні у Дніпрі, тому розповідаємо, кому і до чого варто готуватися.

Відключення газу в червні у Дніпрі відбуватиметься поетапно і за чітко визначеним графіком, повідомляє Politeka.

У Дніпрі та Дніпровському районі впродовж червня мешканці деяких будинків тимчасово залишаться без газу через планові відключення. Газопостачання обіцяють відновити тільки після того, як спеціалісти перевірять кожне приміщення, де встановлено газове обладнання.

Відключення газу в червні у Дніпрі почнеться вже 2 числа. Того дня під обмеження потраплять мешканці вулиці Богдана Хмельницького, а також частина селища Дослідне, зокрема на Соколова, Науковій, Асмолова, Окружній. Наступного дня заплановані роботи на житловому масиві Тополя-3 (будинок 4) та на Набережній Перемоги, 54.

Далі по графіку - Європейська, Лісопаркова, Сергія Єфремова та Макарова (4 число), ціла низка будинків на Юрія Савченка й проспекті Богдана Хмельницького (5 числа), а 6-го також тимчасово обмежать постачання на Василя Чапленка.

У другій декаді місяця без блакитного палива залишиться провулок Шевченка, дачні будинки садового товариства "Шиянка", Вознесенська, Широка, Кобзарська, Стара Межа, Байдаківська, Деревлянська, а також значна частина Свободи.

24-го ремонт торкнеться Океанської, а наприкінці місяця, 27-го — мешканців Миколаївки. Вимикатимуть блакитне паливо на Дружби, Тихій, Центральній, Шкільній, Львівській та Янтарній.

Як інформує Дніпровська філія компанії "Газмережі", після будь-якого втручання в систему газопостачання проводиться обов’язковий огляд усіх елементів — від труб до самих приладів. До пуску блакитного палива фахівці мають переконатися в герметичності, провести опресування та перевірити всі з'єднання.

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