Влітку, з 1 червня, стартує новий етап у розвитку "Дії" у Дніпрі, адже в додатку вперше з'являться платні послуги, повідомляє Politeka.
Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Дніпрі торкнуться банків, які отримуватимуть цифрові копії документів користувачів.
Йдеться про шеринг, що дозволяє фінансовим установам швидко й без зайвих паперів отримувати від клієнтів паспортні дані, ідентифікаційний код та інші документи напряму через додаток. Для звичайних користувачів ця функція залишиться безоплатною. А от банки за неї віддаватимуть чималі гроші.
Як розповів керівник команди впровадження додатку Олексій Вовк у коментарі Forbes, підключення банку до цього сервісу коштуватиме 21 тисячу 617 гривень. Після активації кожна операція з документами обійдеться у 9 гривень 80 копійок.
При цьому, один документ передаватиметься безкоштовно, а ось якщо знадобиться кілька, то почне діяти відповідна тарифікація. За словами Вовка, щомісячна кількість шерингових операцій перевищує 1 мільйон 300 тисяч. Такий попит став одним із головних аргументів для нововведень.
Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Дніпрі не закінчуються на шерингу. У Міністерстві цифрової трансформації вже готують наступні кроки. Зокрема, планують зробити використання Дія.Підпису для юридичних осіб за гроші.
Також у розробці новий сервіс під назвою Diia.OAuth, що дозволятиме проходити електронну ідентифікацію у взаємодії з державними та комерційними платформами.
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