Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Дніпрі змусять декого платити за одну з найпопулярніших функцій сервісу, тож розповідаємо деталі.

Влітку, з 1 червня, стартує новий етап у розвитку "Дії" у Дніпрі, адже в додатку вперше з'являться платні послуги, повідомляє Politeka.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Дніпрі торкнуться банків, які отримуватимуть цифрові копії документів користувачів.

Йдеться про шеринг, що дозволяє фінансовим установам швидко й без зайвих паперів отримувати від клієнтів паспортні дані, ідентифікаційний код та інші документи напряму через додаток. Для звичайних користувачів ця функція залишиться безоплатною. А от банки за неї віддаватимуть чималі гроші.

Як розповів керівник команди впровадження додатку Олексій Вовк у коментарі Forbes, підключення банку до цього сервісу коштуватиме 21 тисячу 617 гривень. Після активації кожна операція з документами обійдеться у 9 гривень 80 копійок.

При цьому, один документ передаватиметься безкоштовно, а ось якщо знадобиться кілька, то почне діяти відповідна тарифікація. За словами Вовка, щомісячна кількість шерингових операцій перевищує 1 мільйон 300 тисяч. Такий попит став одним із головних аргументів для нововведень.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Дніпрі не закінчуються на шерингу. У Міністерстві цифрової трансформації вже готують наступні кроки. Зокрема, планують зробити використання Дія.Підпису для юридичних осіб за гроші.

Також у розробці новий сервіс під назвою Diia.OAuth, що дозволятиме проходити електронну ідентифікацію у взаємодії з державними та комерційними платформами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де гарантовано надають прихисток.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Новий графік поїздів у Дніпрі: на які зміни очікувати пасажирам.