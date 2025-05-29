Платные услуги в "Дії" с 1 июня в Днепре заставят некоторых платить за одну из самых популярных функций сервиса, поэтому рассказываем детали.

Летом, с 1 июня, стартует новый этап в развитии "Дії" в Днепре , ведь в приложении впервые появятся платные услуги, сообщает Politeka.

Платные услуги в "Дії" с 1 июня в Днепре коснутся банков, получающих цифровые копии документов пользователей.

Речь идет о шеринге, что позволяет финансовым учреждениям быстро и без лишних бумаг получать от клиентов паспортные данные, идентификационный код и другие документы напрямую через приложение. Для обычных пользователей эта функция останется бесплатной. А вот банки будут за нее отдавать немалые деньги.

Как рассказал руководитель команды внедрения приложения Алексей Вовк в комментарии Forbes, подключение банка к этому сервису обойдется в 21 тысячу 617 гривен. После активации каждая операция с документами обойдется в 9 80 копеек.

При этом один документ будет передаваться бесплатно, а вот если понадобится несколько, то начнет действовать соответствующая тарификация. По словам Вовка, ежемесячное количество шеринговых сделок превышает 1 миллион 300 тысяч. Такой спрос стал одним из главных доводов для нововведений.

Платные услуги в "Дії" с 1 июня в Днепре не заканчиваются на шеренге. В министерстве цифровой трансформации уже готовят следующие шаги. В частности, планируют сделать использование Дія.Підпису для юридических лиц за деньги.

Также в разработке новый сервис под названием Diia.OAuth, что позволит проходить электронную идентификацию во взаимодействии с государственными и коммерческими платформами.

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