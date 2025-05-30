Коммунальные службы уже предоставили график отключения газа в июне в Днепре, потому рассказываем, кому и к чему следует готовиться.

Отключение газа в июне в Днепре будет происходить поэтапно и по четко определенному графику, сообщает Politeka.

В Днепре и Днепровском районе в течение июня жители некоторых домов временно останутся без газа из-за плановых отключений. Газоснабжение обещают возобновить только после того, как специалисты проверят каждое помещение, где установлено газовое оборудование.

Отключение газа в июне в Днепре начнется уже 2 числа. В тот день под ограничения попадут жители улицы Богдана Хмельницкого, а также часть поселка Опытное, в частности Соколова, Научной, Асмолова, Окружной. На следующий день запланированы работы на жилом массиве Тополь-3 (дом 4) и на Набережной Победы, 54.

Далее по графику – Европейская, Лесопарковая, Сергея Ефремова и Макарова (4 число), целый ряд домов на Юрия Савченко и проспекте Богдана Хмельницкого (5 числа), а 6-го также временно ограничат поставки на Василия Чапленко.

Во второй декаде месяца без голубого топлива останется переулок Шевченко, дачные дома садового общества "Шиянка", Вознесенская, Широкая, Кобзарская, Старая Граница, Байдаковская, Деревлянская, а также значительная часть Свободы.

24-го ремонт коснется Океанской, а в конце месяца, 27-го жителей Николаевки. Выключать голубое топливо на Дружбе, Тихой, Центральной, Школьной, Львовской и Янтарной.

Как сообщает Днепровский филиал компании "Газсети", после любого вмешательства в систему газоснабжения проводится обязательный осмотр всех элементов — от труб до самих приборов. До пуска голубого топлива специалисты должны убедиться в герметичности, провести опрессовку и проверить все соединения.

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