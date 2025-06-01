Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє деякі зміни та погодні сюрпризи.

З'явився прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 2 по 8 червня, синоптики розповіли, до чого варто підготуватись містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 2 по 8 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 2-ого числа: буде ясно. Без опадів. Температура повітря підніметься до +25 градусів.

У вівторок 3.06: повітря прогріється до +28 градусів. Небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Середа 4.06: ранкові хмари затримаються у місті до вечора, а потім вони розсіються. Дождів не прогнозується. Температура – від +20 до +24 градусів.

У четвер, 5 червня: синоптики обіцяють від 17 до 27 градусів зі знаком "+". До самого ранку протримається ясна пора, але ввечері небо вкриється хмарами. Без дождів.

П'ятниця 6-ого: хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора зберігатиметься похмура пора. Удень і ввечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря – +20 до +27.

Субота 7-ого: вдень можлива недовга окупація неба хмарами - прогріється від +19 до +26.

Неділя 8.06:небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Протримається +19 до +28. Отже прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 2 по 8 червня обіцяє деякі зміни та погодні сюрпризи.

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