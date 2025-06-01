Прогноз погоды в Днепре на неделю со 2 по 8 июня обещает некоторые изменения и погодные сюрпризы.

Появился прогноз погоды в Днепре на неделю со 2 по 8 июня, синоптики рассказали, к чему следует подготовиться горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю со 2 по 8 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 2-го числа: будет ясно. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Во вторник 3.06: воздух прогреется до +28 градусов. Будет ясно, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков.

Среда 4.06: утренние облака задержатся в городе до вечера, а затем рассеются. Дождей не прогнозируется. Температура – ​​от +20 до +24 градусов.

В четверг, 5 июня: синоптики обещают от 17 до 27 градусов со знаком "+". До самого утра продержится ясное время, но вечером небо покроется облаками. Без дождей.

Пятница 6-го: туч на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера будет сохраняться пасмурная пора. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +20 до +27.

Суббота 7-го: днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками – прогреется от +19 до +26.

Воскресенье 8.06: небо будет ясным, и тучи не омрачят его до конца дня. Без осадков. Продержится +19 до +28. Итак , прогноз погоды в Днепре на неделю со 2 по 8 июня обещает некоторые изменения и погодные сюрпризы.

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