Якщо звернення буде подано на субсидії для пенсіонерів з 1 червня, пільгу все одно нарахують з початку неопалювального періоду.

Субсидії для пенсіонерів з 1 червня будуть перепризначені для більшості українців, проте частині людей доведеться заново подавати заяву, повідомляє Politeka.net.

Втім, це можливо лише за умови, що не відбулися зміни у майновому стані чи складі домогосподарства, а також відсутня заборгованість за комунальні послуги.

Субсидіанти зобов’язані протягом 30 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі родини або майновому становищі її членів. В іншому разі — автоматичне перепризначення буде неможливим.

Повторно звернутися по субсидії для пенсіонерів з 1 червня необхідно у таких випадках:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

сім’я орендує житло і сплачує комунальні послуги за договором оренди;

фактична кількість мешканців у житлі менша, ніж зареєстрованих;

заявник претендує на знижку для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

під час опалювального сезону допомога була призначена у розмірі 0,0 грн.

Якщо звернення буде подано на субсидії для пенсіонерів з 1 червня, пільгу все одно нарахують з початку неопалювального періоду.

Подати документи для призначення можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

надіславши заяву поштою до відповідного органу ПФУ;

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок;

через ЦНАП чи орган місцевого самоврядування;

або за допомогою порталу "Дія".

Для обрахунку її на літній період враховується середньомісячний дохід сім’ї за третій і четвертий квартали попереднього року. А пенсійні виплати — за даними на березень поточного року.

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