Если обращение будет подано на субсидии для пенсионеров с 1 июня, льготу все равно начислят с начала неотапливаемого периода.

Субсидии для пенсионеров с 1 июня будут переназначены для большинства украинцев, однако части людей придется заново подавать заявление, сообщает Politeka.net.

Впрочем, это возможно только при условии, что не произошли изменения в имущественном состоянии или в составе домохозяйства, а также отсутствует задолженность за коммунальные услуги.

Субсидианты обязаны в течение 30 дней уведомлять Пенсионный фонд о любых изменениях в составе семьи или имущественном положении ее членов. В противном случае автоматическое переназначение будет невозможно.

Повторно обратиться за субсидией для пенсионеров с 1 июня необходимо в следующих случаях:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

семья арендует жилье и платит коммунальные услуги по договору аренды;

фактическое количество жильцов в жилье меньше, чем зарегистрированных;

заявитель претендует на скидку на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

в отопительный сезон помощь была назначена в размере 0,0 грн.

Если обращение будет подано на субсидии для пенсионеров с 1 июня, льгота все равно будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Подать документы для назначения можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

отправив заявление по почте в соответствующий орган ПФУ;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;

через ЦНАП или орган местного самоуправления;

или с помощью портала "Дія".

Для учета ее на летний период учитывается среднемесячный доход семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года. А пенсионные выплаты – по данным на март текущего года.

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