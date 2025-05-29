У Дніпропетровській області надають безкоштовні продукти для ВПО, які постраждали від війни та були змушені покинути рідні домівки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпропетровській області доступні в форматі комплексних гарячих обідів, повідомляє Politeka.

Ініціатива благодійного фонду "Перемога України" вже стала частиною повсякденного життя для багатьох. Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпропетровській області допомагають внутрішньо-переміщеним особам відчути підтримку та тепло.

Соціальний ресторан PEREMOGA відкритий щодня і годує до п’яти сотень людей. Тут готують не лише смачно, а й тільки зі свіжих інгредієнтів. І що найважливіше, це місце стало простором, де можна ділитися своїми історіями, знайомитися з іншими та знаходити розраду в щирих розмовах.

Безкоштовні продукти для ВПО в Дніпропетровській області надаються у ресторані, що знаходиться на вулиці Володимира Вернадського в будинку 1/3. Щоб потрапити сюди, потрібно мати смартфон із додатком Telegram. Далі через чат-бот проходить реєстрація. Нічого складного, навіть для тих, хто не надто впевнений у своїх цифрових навичках.

Години роботи закладу: з одинадцятої ранку до шістнадцятої. Цей проєкт працює вже десятий місяць. За цей час тут приготували понад шістдесят тисяч порцій і надали допомогу майже дев’яти тисячам людей. Більшість відвідувачів — це люди поважного віку.

Їм найважче. Роботу знайти складно, здоров’я часто підводить, а звернутись за допомогою не завжди вистачає сил чи сміливості. Саме тому для них цей ресторан часто стає єдиним місцем, де можна відчути себе у безпеці.

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