У Дніпрі стартувала нова система оплати за проїзд, яка дозволяє платити у громадському транспорті без готівки, повідомляє Politeka.
Як розповів Володимир Сусленков, заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт», нова система оплати за проїзд у Дніпрі передбачає використання мобільного застосунка «єДніпро».
Завдяки таким нововведенням тепер пасажири можуть скористатися картками будь-якого банку України, що значно спрощує купівлю квитків і робить їх доступними для більшості мешканців міста.
Історія безготівкових платежів у комунальному транспорті почалася ще у 2017 році. Тоді почала впроваджуватися нова система оплати за проїзд у Дніпрі. Натомість, зараз близько 20 відсотків містян вже використовують QR-коди.
Як додає Володимир Сусленков, наразі місто відмовляється від співпраці з одним монополістом, тому люди можуть користуватися додатком. З п’ятого квітня у громадському транспорті залишилися тільки QR-коди для купівлі квитка з будь-якої картки через застосунок.
Це дозволяє краще контролювати рух коштів у цій сфері. За словами Романа Ростовського, заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста», пріоритетом було зробити так, щоб безготівковий розрахунок був доступний користувачам будь-якого банку, а не лише одного.
Щоб скористатися цим, потрібно завантажити застосунок в AppStore або Google Play, зареєструватися або авторизуватися за номером телефону, а потім просто відсканувати QR у транспорті через відповідний віджет на головній сторінці або через сервіс «Транспорт».
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