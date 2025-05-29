Місцеві мешканці давно обговорюють введення нової системи оплати за проїзд у Дніпрі, тож розставляємо всі крапки над "і".

У Дніпрі стартувала нова система оплати за проїзд, яка дозволяє платити у громадському транспорті без готівки, повідомляє Politeka.

Як розповів Володимир Сусленков, заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт», нова система оплати за проїзд у Дніпрі передбачає використання мобільного застосунка «єДніпро».

Завдяки таким нововведенням тепер пасажири можуть скористатися картками будь-якого банку України, що значно спрощує купівлю квитків і робить їх доступними для більшості мешканців міста.

Історія безготівкових платежів у комунальному транспорті почалася ще у 2017 році. Тоді почала впроваджуватися нова система оплати за проїзд у Дніпрі. Натомість, зараз близько 20 відсотків містян вже використовують QR-коди.

Як додає Володимир Сусленков, наразі місто відмовляється від співпраці з одним монополістом, тому люди можуть користуватися додатком. З п’ятого квітня у громадському транспорті залишилися тільки QR-коди для купівлі квитка з будь-якої картки через застосунок.

Це дозволяє краще контролювати рух коштів у цій сфері. За словами Романа Ростовського, заступника директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста», пріоритетом було зробити так, щоб безготівковий розрахунок був доступний користувачам будь-якого банку, а не лише одного.

Щоб скористатися цим, потрібно завантажити застосунок в AppStore або Google Play, зареєструватися або авторизуватися за номером телефону, а потім просто відсканувати QR у транспорті через відповідний віджет на головній сторінці або через сервіс «Транспорт».

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