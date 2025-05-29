В Днепре стартовала новая система оплаты за проезд , которая позволяет платить в общественном транспорте без наличных денег, сообщает Politeka.
Как рассказал Владимир Сусленков, заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт", новая система оплаты за проезд в Днепре предусматривает использование мобильного приложения "еДнепр".
Благодаря таким нововведениям теперь пассажиры могут воспользоваться картами любого банка Украины, что значительно упрощает покупку билетов и делает их доступными для большинства жителей города.
История безналичных платежей в коммунальном транспорте началась еще в 2017 году. Тогда начала внедряться новая система оплаты за проезд в Днепре. Сейчас около 20 процентов горожан уже используют QR-коды.
Как добавляет Владимир Сусленков, город отказывается от сотрудничества с одним монополистом, поэтому люди могут пользоваться приложением. С пятого апреля в общественном транспорте остались только QR-коды для покупки билета с любой карты через приложение.
Это позволяет лучше контролировать движение денежных средств в этой сфере. По словам Романа Ростовского, заместителя директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города», приоритетом было сделать так, чтобы безналичный расчет был доступен пользователям любого банка, а не только одного.
Чтобы воспользоваться этим, нужно загрузить приложение в AppStore или Google Play, зарегистрироваться или авторизоваться по телефону, а затем просто отсканировать QR в транспорте через соответствующий виджет на главной странице или через сервис «Транспорт».
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