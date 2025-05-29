В Днепропетровской области предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть родные дома.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области доступны в формате комплексных горячих обедов, сообщает Politeka.

Инициатива благотворительного фонда "Победа Украины" уже стала частью повседневной жизни для многих. Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области помогают внутренне перемещенным лицам почувствовать поддержку и тепло.

Социальный ресторан PEREMOGA открыт ежедневно и кормит до пятисот человек. Здесь готовят не только вкусно, но и используют только свежие ингредиенты. И что самое важное, это место стало пространством, где можно делиться своими историями, знакомиться с другими и находить утешение в искренних разговорах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются в ресторане, расположенном на улице Владимира Вернадского в доме 1/3. Чтобы попасть сюда, нужно иметь смартфон с приложением Telegram. Далее через чат-бот идет регистрация. Ничего сложного, даже для тех, кто не слишком уверен в своих цифровых навыках.

Часы работы заведения: с одиннадцати утра до шестнадцати. Этот проект работает уже десятый месяц. За это время здесь приготовили более шестидесяти тысяч порций и оказали помощь почти девяти тысячам человек. Большинство посетителей – это люди почтенного возраста.

Им труднее всего. Работа найти сложно, здоровье часто подводит, а обратиться за помощью не всегда хватает сил или смелости. Именно поэтому для них ресторан часто становится единственным местом, где можно почувствовать себя в безопасности.

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