Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутне в різних категоріях товарів, що впливає на бюджет споживачів.

Зафіксовано подорожчання продуктів у Дніпропетровській області, пповідомляє Politeka.

Зокрема, зросли ціни на молочні продукти, овочі, макарони та рибу.

За даними порталу Мінфін, середня вартість сметани «Президент» 15% (350 г) становить 54,49 грн, що на 0,50 більше ніж місяць тому. У супермаркетах Metro та Novus вартість варіюється від 53,98 до 54,99 гривні. У місцевій мережі Dmart сметана «Галичанська» 20% (370 г) коштує 46,90.

Щодо овочів, середня ціна на картоплю становить 37,35 грн за кілограм. У Megamarket вона продається по 43,80, а в Metro — 30,90. У місцевому магазині ціна на картоплю сорту «Королева Анна» вагова — 29,90 гривень. Морква у середньому коштує 59,05 грн за кілограм, при цьому у Dmart — 39,90 за вагову.

Макарони пір’я мають середній цінник 35,46 за кілограм: у Metro — 29,90, в Auchan — 44,00. В Dmart макарони «Чумак» (спагеті 700 г) продають за 81,90 за штуку.

Вартість на живого коропа у середньому — 168,05 гривень за кілограм, а у Dmart охолоджений короп ваговий коштує 17,39 за 100 грам.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відчутне в різних категоріях товарів, що впливає на бюджет споживачів. Тож українцям потрібно уважно ставитися до своїх покупок, аби не переплачувати.

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