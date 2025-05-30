Подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо в разных категориях товаров, что влияет на бюджет потребителей.

Зафиксировано подорожание продуктов в Днепропетровской области, сообщает Politeka.

В частности, выросли цены на молочные продукты, овощи, макароны и рыбу.

По данным портала Минфин , средняя стоимость сметаны «Президент» 15% (350 г) составляет 54,49 грн, что на 0,50 больше месяца назад. В супермаркетах Metro и Novus стоимость варьируется от 53,98 до 54,99 грн. В местной сети Dmart сметана "Галичанская" 20% (370 г) стоит 46,90.

По овощам средняя цена на картофель составляет 37,35 грн за килограмм. В Megamarket она продается по 43,80, а в Metro – 30,90. В местном магазине цена на картофель сорта «Королева Анна» весовая – 29,90 гривен. Морковь в среднем стоит 59,05 грн за килограмм, при этом у Dmart – 39,90 за весовую.

Макароны перьев имеют средний ценник 35,46 за килограмм: у Metro - 29,90, у Auchan - 44,00. В Dmart макароны «Чумак» (спагетти 700 г) продают по 81,90 за штуку.

Стоимость на живого карпа в среднем – 168,05 гривен за килограмм, а у Dmart охлажденный карп весовой стоит 17,39 за 100 грамм.

Следовательно, подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо в разных категориях товаров, что влияет на бюджет потребителей. Так что украинцам нужно внимательно относиться к своим покупкам, чтобы не переплачивать.

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