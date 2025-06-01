Підвищення тарифу на воду викликало хвилю обурення серед жителів кількох сільських громад у Дніпропетровській та Вінницькій областях, інформує Politeka.

У селі Вільне на Дніпропетровщині вартість водопостачання стрімко зросла майже в сім разів — із 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Мешканці нарікають не лише на різке підвищення ціни, а й на відсутність будь-якого попередження про зміни.

Крім того, вони скаржаться на часті перебої з водою, застарілу інфраструктуру та відсутність технічного обслуговування. Окремо турбує вимога повторного підписання договорів на постачання води під загрозою відключення, а також відсутність онлайн-платформи для зручної комунікації з підприємством.

Подібна ситуація спостерігається і в селі Буша на Вінниччині, де з 1 лютого 2025 року ціну на воду підвищили до 63,84 грн за кубометр — це найвищий показник у Ямпільській громаді. Для споживачів без лічильників тариф ще більший — 230 грн з особи.

Мешканці сіл вважають підвищення вартості необґрунтованим, особливо враховуючи низьку якість послуг і відсутність обліку фактичного споживання.

Комунальні служби пояснюють підвищення тарифу на воду зростанням вартості електроенергії та зношеністю водопровідних мереж. Водночас вони визнають необхідність системного підходу та відкритого обговорення цих змін із місцевими громадами.

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