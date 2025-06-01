Повышение тарифа на воду вызвало волну возмущения среди жителей нескольких сельских общин в Днепропетровской и Винницкой областях, сообщает Politeka.

В селе Вольное в Днепропетровской области стоимость водоснабжения стремительно выросла почти в семь раз — с 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Жители сетуют не только на резкое увеличение цены, но и отсутствие какого-либо предупреждения об изменениях.

Кроме того, они жалуются на частые перебои с водой, устаревшую инфраструктуру и отсутствие технического обслуживания. Отдельно беспокоит требование повторного заключения договоров на поставку воды под угрозой отключения, а также отсутствие онлайн-платформы для удобной коммуникации с предприятием.

Подобная ситуация наблюдается и в селе Буша Винницкой области, где с 1 февраля 2025 года цену на воду повысили до 63,84 грн за кубометр — это самый высокий показатель в Ямпольской общине. Для потребителей без счетчиков тариф еще больше — 230 грн с человека.

Жители сел считают повышение стоимости необоснованным, учитывая низкое качество услуг и отсутствие учета фактического потребления.

Коммунальные службы объясняют повышение тарифа на воду ростом стоимости электроэнергии и износом водопроводных сетей. В то же время, они признают необходимость системного подхода и открытого обсуждения этих изменений с местными общинами.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.