Країна зараз переживає непрості часи, тому грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві стає справжнім рятувальним колом для багатьох.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві надається завдяки Агентству ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Як інформує УВКБ ООН, грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві вже доступна до оформлення і може стати суттєвою підмогою в період нестабільності.

До того ж, із жовтня міжнародна організація переглянула умови участі у програмі і збільшила розмір виплат. Тепер кожен учасник може отримати по 3 600 гривень на місяць. Гроші нараховуються відразу за три місяці, що у підсумку складає 10 800 гривень на одну особу.

Ці кошти призначені для покриття першочергових потреб, таких як продукти харчування, оренда житла, медикаменти чи засоби гігієни. Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєві передбачена для тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи.

Також вона надається тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання після тимчасового виїзду, у тому числі за кордон. Подати заявку можна буде вже з 13 січня 2025 року. У нашому облцентрі працюватимуть спеціальні центри збору даних, які допоможуть із реєстрацією та оформленням документів.

Консультування заявників проводить благодійний фонд «Право на захист», партнер ООН у реалізації цієї ініціативи. Аби взяти участь у проєкті, потрібно звернутися до одного з таких центрів.

Контакти, адреси та актуальний графік роботи вже доступні на сайті фонду. Додатково можна дізнатися всю необхідну інформацію у Telegram-каналі організації або зателефонувати на гарячу лінію за номером 0 800 307 711.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.