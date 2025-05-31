Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве оказывается благодаря Агентству ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Как сообщает УВКБ ООН, денежная помощь для пенсионеров в Николаеве уже доступна к оформлению и может стать существенным подспорьем в период нестабильности.

К тому же с октября международная организация пересмотрела условия участия в программе и увеличила размер выплат. Теперь каждый участник может получить по 3600 гривен в месяц. Деньги начисляются сразу за три месяца, что в итоге составляет 10 800 гривен на одного человека.

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Эти средства предназначены для покрытия первоочередных потребностей, таких как продукты питания, аренда жилья, медикаменты или средства гигиены. Денежная помощь для пенсионеров в Николаеве предусмотрено для тех, кто имеет статус внутренне перемещенного лица.

Также она предоставляется тем, кто вернулся в свое постоянное местожительство после временного выезда, в том числе за границу. Подать заявку можно будет с 13 января 2025 года. В нашем облцентре будут работать специальные центры сбора данных, которые помогут с регистрацией и оформлением документов.

Консультирование заявителей проводит благотворительный фонд «Право на защиту», партнер ООН по реализации этой инициативы. Чтобы принять участие в проекте, следует обратиться в один из таких центров.

Контакты, адреса и текущий график работы уже доступны на сайте фонда. Дополнительно можно узнать всю необходимую информацию в Telegram-канале организации или позвонить по телефону на горячую линию по номеру 0 800 307 711.

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