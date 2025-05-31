Оформлення субсидії для пенсіонерів у Запорізькій області з 1 червня стало доступнішим.

Субсидії для пенсіонерів у Запорізькій області з 1 червня будуть нараховуватись українцям, проте важливо знати всі нюанси її отримання влітку, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розʼяснили у Пенсійному фонді України.

Оформлення субсидії для пенсіонерів у Запорізькій області з 1 червня стало доступнішим завдяки онлайн-сервісам. Подати документи можна не виходячи з дому:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Перед цим необхідно подати заяву для внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Кому нарахують автоматично субсидії для пенсіонерів у Запорізькій області з 1 червня

Як повідомляє Пенсійний фонд України, пільга буде автоматично перепризначена тим громадянам, які отримували її раніше.

Звертатися повторно до органів ПФУ не потрібно — перерахунок здійснюється на основі наявної інформації.

Однак якщо у вашій сім’ї відбулися зміни (наприклад, змінився її склад, майновий стан, або виникли інші обставини), необхідно подати оновлені документи до ПФУ протягом 30 днів, аби зберегти право на допомогу.

Як визначають розмір

Під час розрахунку житлової субсидії враховується дохід домогосподарства після сплати ПДФО та військового збору. Це означає, що субсидія розраховується індивідуально для кожної родини з урахуванням її реального фінансового стану.

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