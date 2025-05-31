Субсидии для пенсионеров в Запорожской области с 1 июня будут начисляться украинцам, однако важно знать все нюансы получения летом, сообщает Politeka.net.
Подробности разъяснили в Пенсионном фонде Украины.
Оформление субсидии для пенсионеров в Запорожской области с 1 июня стало доступнее благодаря онлайн-сервисам.
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- через мобильное приложение Пенсионного фонда.
Перед этим необходимо подать заявление для внесения в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Кому начислят автоматически субсидии для пенсионеров в Запорожской области с 1 июня
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, льгота будет автоматически переназначена тем гражданам, которые получали ее раньше.
Обращаться повторно в органы ПФУ не нужно – перерасчет осуществляется на основе имеющейся информации.
Однако если в вашей семье произошли изменения (например, изменился ее состав, имущественное положение или возникли другие обстоятельства), необходимо подать обновленные документы в ПФУ в течение 30 дней, чтобы сохранить право на помощь.
Как определяют размер
При расчете жилищной субсидии учитывается доход домохозяйства после уплаты НДФЛ и военного сбора. Это означает, что льгота рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом реального финансового положения.
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