Платіжки за тепло в червні в Запоріжжі, як і в інших містах України, можуть викликати здивування, адже опалювальний сезон давно завершився, а рахунки за опалення продовжують надходити, повідомляє Politeka.
Так, деякі українці нещодавно отримали рахунки за тепло, хоча батареї в їхніх оселях вже холодні. Причина цього – перехід на нову систему двоставкового тарифу.
Двоставковий тариф складається з двох частин: умовно-змінної, що охоплює фактичне споживання тепла, і нараховується тільки в опалювальний період, а також умовно-постійної — фіксованої плати, яку споживачі сплачують рівними частинами щомісяця протягом усього року, незалежно від наявності опалення.
Такий підхід має на меті полегшити навантаження на бюджет громадян, розподіляючи витрати більш рівномірно і уникаючи великих зимових платіжок, що раніше викликали значні труднощі.
Таким чином, незважаючи на те, що влітку опалення фактично відсутнє, платіжки за тепло в червні в Запоріжжі все одно надходитимуть — це плата за підтримку та утримання систем теплопостачання, необхідних для безперебійної роботи в холодну пору року.
Нова тарифна модель викликає певні питання серед споживачів, але її впровадження спрямоване на більш прозорий та справедливий розподіл витрат.
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