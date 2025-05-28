Тимчасові маршрути трамваїв та новий графік руху транспорту в Запоріжжі триватиме до 15 червня.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі діятиме до 15 чеврня, проте зміни торкнулись лише маршрутів за якими курсують трамваї, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала міська рада.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі введуть у зв’язку з ремонтом трамвайної колії. Роботи почались на перехресті вулиць В’ячеслава Зайцева та Незалежної України, з 09:00 22 травня. Вони триватимуть по 15 червня. Саме через це буде тимчасово змінено схеми руху трамвайних маршрутів за номерами: №3, №14 та №16.

Тимчасові маршрути трамваїв оновлений розклад виглядають таким чином:

№3: «Вокзал «Запоріжжя-І» – «Трамвайне депо»

№14: «Автострада» – «Майдан Волі»

На період виконання робіт також впроваджено додаткові автобусні маршрути для зручності пасажирів:

Маршрут «Павло-Кічкас» – «Вул. Сєдова»

Автобуси рухатимуться за маршрутом: вул. Мирослава Симчича – Павлокічкаська – Оптимістична – Південне шосе – Діагональна – Заводська – В’ячеслава Зайцева – Перемоги – Професора А. Бойка – Сєдова.

Автобуси рухатимуться за маршрутом: вул. Мирослава Симчича – Павлокічкаська – Оптимістична – Південне шосе – Діагональна – Заводська – В’ячеслава Зайцева – Перемоги – Професора А. Бойка – Сєдова. Маршрут «Комбінат «Запоріжсталь» – «Вул. Сєдова»

Автобуси курсуватимуть по вулицях: Південне шосе – Заводська – В’ячеслава Зайцева – проспект Соборний – Якова Новицького – Незалежної України – площа Профспілок – Сєдова.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.