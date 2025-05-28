Временные маршруты трамваев и новый график движения транспорта в Запорожье продлятся до 15 июня.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет действовать до 15 июня, однако изменения коснулись только маршрутов по которым курсируют трамваи, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовал городской совет.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен в связи с ремонтом трамвайного пути. Работы начались на перекрестке улиц Вячеслава Зайцева и Независимой Украины с 09:00 22 мая. Они продлятся по 15 июня. Именно поэтому будут временно изменены схемы движения трамвайных маршрутов по номерам: №3, №14 и №16.

Временные маршруты трамваев и обновленное расписание выглядят следующим образом:

№3: «Вокзал «Запорожье-И» – «Трамвайное депо»

№14: «Автострада» – «Майдан Воли»

На период выполнения работ также внедрены дополнительные автобусные рейсы для удобства пассажиров:

Рейс «Павел-Кичкас» – «Ул. Седова»

Автобусы будут двигаться по маршруту: ул. Мирослава Симчича – Павлокичкаская – Оптимистическая – Южное шоссе – Диагональная – Заводская – Вячеслава Зайцева – Победы – Профессора А. Бойко – Седова.

Автобусы будут двигаться по маршруту: ул. Мирослава Симчича – Павлокичкаская – Оптимистическая – Южное шоссе – Диагональная – Заводская – Вячеслава Зайцева – Победы – Профессора А. Бойко – Седова. Рейс «Комбинат «Запорожсталь» – «Ул. Седова»

Автобусы будут курсировать по улицам: Южное шоссе – Заводская – Вячеслава Зайцева – проспект Соборный – Якова Новицкого – Независимой Украины – площадь Профсоюзов – Седова.

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