Платіжки за тепло в червні у Дніпрі викликають чимало питань серед українців.

Платіжки за тепло в червні у Дніпрі можуть суттєво зрости через скасування мораторію на підвищення тарифів після завершення воєнного стану, повідомляє Politeka.

Як інформує Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут", наразі тарифи утримуються на штучно низькому рівні. Проте після війни очікується підвищення вартості опалення до 2250 грн, що відповідає економічно обґрунтованим витратам постачальників тепла.

Зараз діє державний мораторій, який захищає населення від різкого збільшення цін, однак він тимчасовий і покриває лише частину реальних витрат підприємств. Як зазначає Лопатін, різницю між фактичними витратами і діючими тарифами покриватимуть через держкомпенсації або поступово включатимуть у платіжки після скасування обмежень.

Подібна ситуація характерна для більшості регіонів України — енергокомпанії працюють збитково, аби підтримати населення, але така практика не може тривати вічно.

Експерти радять українцям заздалегідь планувати сімейний бюджет із урахуванням можливого зростання цін, звертатися по субсидії, а також інвестувати в енергоефективність житла — утеплення, встановлення термостатів та багатотарифних лічильників допоможуть знизити витрати на тепло.

Отже, поки платіжки за тепло в червні у Дніпрі залишатимуться стабільними. Після завершення війни повернення до ринкових умов у сфері ЖКГ є неминучим, тож підготовка до цього вже зараз — розумний і відповідальний крок для кожної сім’ї.

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