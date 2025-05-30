Платежки за тепло в июне в Днепре вызывают многие вопросы среди украинцев.

Платежки за тепло в июне в Днепре могут существенно возрасти из-за отмены моратория на повышение тарифов после завершения военного положения, сообщает Politeka.

Как информирует Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт", тарифы удерживаются на искусственно низком уровне. Однако после войны ожидается повышение стоимости отопления до 2250 грн., что соответствует экономически обоснованным расходам поставщиков тепла.

Сейчас действует государственный мораторий, защищающий население от резкого увеличения цен, однако он временный и покрывает только часть реальных расходов предприятий. Как отмечает Лопатин, разницу между фактическими расходами и действующими тарифами будут покрывать из-за госкомпенсации или будут постепенно включать в платежки после отмены ограничений.

Подобная ситуация характерна для большинства регионов Украины: энергокомпании работают убыточно, чтобы поддержать население, но такая практика не может длиться вечно.

Эксперты советуют украинцам заранее планировать семейный бюджет с учетом возможного роста цен, обращаться за субсидиями, а также инвестировать в энергоэффективность жилья — утепление, установку термостатов и многотарифных счетчиков помогут снизить расходы на тепло.

Так что пока платежки за тепло в июне в Днепре будут оставаться стабильными. После завершения войны возврат к рыночным условиям в сфере ЖКХ неизбежен, поэтому подготовка к этому уже сейчас — разумный и ответственный шаг для каждой семьи.

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