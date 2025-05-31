Питання, яким буде тариф на газ з 1 червня цікавить багатьох українців у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області тариф на газ з 1 червня залишатиметься без змін, повідомляє Politeka.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила фіксовану ціну на блакитне паливо у розмірі 7,96 гривень за кубометр, яка діятиме протягом року. Тож споживачі зможуть користуватися газом за цією вартістю до 1 червня 2026 року.

Варто зазначити, що на ринку є й інші постачальники, які пропонують тарифи від 7,96 до майже 10 гривень за кубометр. Проте їхні послуги обирають лише близько 2% українців. Завдяки фіксованому тарифу на газ з 1 червня жителі Дніпропетровської області можуть планувати свої витрати без несподіванок і коливань цін.

Крім того, слід пам’ятати, що окремо сплачують за доставку газу, тариф на яку встановлюється щороку. Цей платіж залишається чинним незалежно від обсягів споживання.

До слова, у червні частина українців отримає третю платіжку за газ — за технічне обслуговування газових мереж. Ця квитанція приходить раз на 3 або 5 років залежно від віку будинку: старші за 25 років — раз на 3 роки, молодші — раз на 5 років.

Вартість послуги відрізняється за регіонами та залежить від довжини труб, кількості з'єднань і кранів. У 2025 році сума за обслуговування коливатиметься приблизно від 100 до 900 гривень.

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