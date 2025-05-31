Вопрос, каким будет тариф на газ с 1 июня, интересует многих украинцев в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области тариф на газ с 1 июня остается без изменений, сообщает Politeka.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила фиксированную цену на голубое топливо в размере 7,96 гривен за кубометр, которая будет действовать в течение года. Поэтому потребители смогут пользоваться газом по этой стоимости до 1 июня 2026 года.

Стоит отметить, что на рынке есть и другие поставщики, предлагающие тарифы от 7,96 до 10 гривен за кубометр. Однако их услуги выбирают всего около 2% украинцев. Благодаря фиксированному тарифу на газ с 1 июня, жители Днепропетровской области могут планировать свои расходы без неожиданностей и колебаний цен.

Кроме того, следует помнить, что отдельно платят за доставку газа, тариф на которую устанавливается каждый год. Этот платеж остается в силе независимо от объемов потребления.

К слову, в июне часть украинцев получит третью платежку за газ за техническое обслуживание газовых сетей. Эта квитанция приходит раз в 3 или 5 лет в зависимости от возраста дома: старше 25 лет – раз в 3 года, младше – раз в 5 лет.

Стоимость услуги отличается по регионам и зависит от длины труб, количества соединений и кранов. В 2025 году сумма за обслуживание будет колебаться от 100 до 900 гривен.

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