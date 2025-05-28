Місцевим мешканцям, які хочуть підзаробити після виходу на заслужений відпочинок, є робота для пенсіонерів у Дніпрі.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі є для різних фахівців, та не проблема, якщо ви навіть не маєте досвіду, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували платформу OLX і знайшли велику кількість пропозицій, тож показуємо деякі із них.

В одному з передмість, у селищі Обухівка, зараз потрібна людина, яка допомагатиме в догляді за тваринами. Йдеться про центр тимчасового утримання собак, вивезених із зони бойових дій. Тут важливо не мати диплом чи досвід, а просто бути чуйним до тварин.

Два рази на день потрібно приходити, щоб дати воду, їжу, прогуляти і прибрати. Все для цього вже організовано. Така робота для пенсіонерів у Дніпрі ідеально підійде для тих, хто має вільний час і хоче відчути, що приносить користь. Тут можна отримувати до 10 тисяч.

Ще один варіант — продавець у кіоску на одному з дніпровських житлових масивів. Асортимент простий, зміни тривалі, але працювати треба лише через тиждень. Умови максимально людські. Є і мікрохвильова піч, і туалет, а платять як ставку, так і відсоток із продажів. Зарплата: 5500 - 6000 гривень.

Також відкритою залишається вакансія для водія з категорією С. Тут потрібна витривалість, знання міста і водійський досвід. Їздити доведеться багато, проте роботодавець платить відповідно. Літні люди можуть сміливо подаватися.

Якщо ви не проти активного графіка, це буде непоганий спосіб підтримати себе і родину. Тим більше, платитимуть тут від 22 до 25 тисяч. Отже, наразі робота для пенсіонерів у Дніпрі є, варто лиш не боятися пробувати себе в різних сферах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де гарантовано надають прихисток.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Новий графік поїздів у Дніпрі: на які зміни очікувати пасажирам.