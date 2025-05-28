Местным жителям, которые хотят подзаработать после выхода на заслуженный отдых, работа для пенсионеров в Днепре.

Работа для пенсионеров в Днепре есть для разных специалистов, но не проблема, если у вас даже нет опыта, сообщает Politeka.

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В одном из пригородов, в поселке Обуховка, сейчас нужен человек, который будет помогать в уходе за животными. Речь идет о центре временного содержания собак, вывезенных из зоны боевых действий. Здесь важно не иметь диплом или опыт, а просто быть отзывчивым к животным.

Два раза в день нужно приходить, чтобы дать воду, еду, прогуляться и убрать. Все для этого уже организовано. Такая работа для пенсионеров в Днепре идеально подойдет для тех, кто имеет свободное время и хочет почувствовать, что приносит пользу. Здесь можно получать до 10 тысяч.

Еще один вариант – продавец в киоске на одном из днепровских жилых массивов. Ассортимент прост, смены длительные, но работать надо только через неделю. Условия максимально человеческие. Есть и микроволновка, и туалет, а платят как ставку, так и процент с продаж. Зарплата: 5500 – 6000 гривен.

Также открыта вакансия для водителя с категорией С. Здесь нужна выносливость, знание города и опыт водителя. Ездить придется многое, однако работодатель платит соответственно. Старики могут смело подаваться.

Если вы не против активного графика, это будет неплохой способ поддержать себя и семью. Тем более, что платить здесь от 22 до 25 тысяч. Итак, сейчас работа для пенсионеров в Днепре есть, стоит только не бояться пробовать себя в разных сферах.

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