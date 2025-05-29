Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів можна отримати, проте при дотриманні важливих умов.

Безкоштовні продукти для ВПО в Україні надаються благодійними та гуманітарними організаціями, проте існує чимало нюансів, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію та з'ясували, куди звертатись за їжею.

Харків та область

Безкоштовні продукти для пенсіонерів надаються благодійною організацією Карітас України в рамках проєкту Emmergency Appeal 24. У Харківській області для пенсіонерів та інших уразливих категорій населення у рамках гуманітарного проекту передбачено ширший спектр підтримки.

Зокрема, допомога включає:

гігієнічні засоби, адаптовані до потреб жінок, чоловіків, дітей та осіб з інвалідністю;

продукти харчування;

спальні мішки, що допомагають забезпечити базові умови тепла та безпеки.

Окрім цього, у регіоні діє транзитний пункт підтримки евакуйованих громадян. Тут люди можуть отримати допомогу з найнеобхіднішими речами одразу після прибуття.

За детальною інформацією можна звернутись за телефоном: 0 800 336 734.

Одеса та область

В Одесі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори завдяки програміі обласної організації Товариства Червоного Хреста. Допомога також передбачена для жінок, дітей та багатодітних родин. Перед візитом рекомендовано зателефонувати та уточнити актуальну інформацію щодо наявності допомоги й умов її отримання.

Ще одним джерелом підтримки є Центр соціальних служб міської ради. Тут надають гуманітарну допомогу, допомагають з оформленням статусу ВПО, а також пропонують психологічну підтримку тим, хто цього потребує. Звернення до Центру приймаються через їхню офіційну сторінку у Facebook.

Дніпро та область

Щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем перебування.

Там видають спеціальні талони, які дають змогу отримати гарячу їжу. Обіди готують з дотриманням усіх стандартів, а також з особливою турботою і увагою. Меню змінюється щодня і включає першу страву, гарнір із м’ясом, салат, хліб та чай.

За організацією харчування стоїть ціла команда, яка розуміє, наскільки важливо, щоб їжа була не лише смачною, а й справжнім джерелом тепла і підтримки. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати за двома адресами.

Перша точка розташована на вулиці Хмельницького, 3А — видача відбувається з 13:00 до 17:00. Друга — на вулиці Моссаковського, 13А, тут продукти роздають з 11:00 до 16:00.

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