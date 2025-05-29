Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров можно получить, однако при соблюдении важных условий.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Украине предоставляются благотворительными и гуманитарными организациями, однако существует немало нюансов, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию и выяснили, куда обращаться за едой.

Харьков и область

Бесплатные продукты для пенсионеров предоставляются благотворительной организацией Каритас Украины в рамках проекта Emmergency Appeal 24. В Харьковской области для пенсионеров и другие уязвимых категорий населения в рамках гуманитарного проекта предусмотрен более широкий спектр поддержки.

В частности, помощь включает:

гигиенические средства, адаптированные к нуждам женщин, мужчин, детей и лиц с инвалидностью;

продукты питания;

спальные мешки, помогающие обеспечить базовые условия тепла и безопасности.

Кроме того, в регионе действует транзитный пункт поддержки эвакуированных граждан. Здесь люди могут получить помощь с самыми необходимыми вещами сразу по прибытии.

За подробной информацией можно обратиться по телефону: 0800336734.

Одесса и область

В Одессе внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные наборы продуктов благодаря программе областной организации Общества Красного Креста. Помощь также предназначена для женщин, детей и многодетных семей. Перед визитом рекомендуется позвонить по телефону и уточнить актуальную информацию о наличии помощи и условиях ее получения.

Еще одним источником поддержки есть Центр социальных служб городского совета. Здесь оказывают гуманитарную помощь, помогают с оформлением статуса ВПЛ, а также предлагают психологическую поддержку нуждающимся. Обращения в Центр принимаются через их официальную страницу в Facebook.

Днепр и область

Чтобы воспользоваться услугой, следует обратиться в управление социальной защиты по месту нахождения.

Там выдают специальные талоны, позволяющие получить горячую еду. Обеды готовят с соблюдением всех стандартов, а также с особой заботой и вниманием. Меню меняется каждый день и включает в себя первое блюдо, гарнир с мясом, салат, хлеб и чай.

За организацией питания стоит целая команда, понимающая, как важно, чтобы еда была не только вкусной, но и настоящим источником тепла и поддержки. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить по двум адресам.

Первая точка расположена на улице Хмельницкого, 3А – выдача происходит с 13:00 до 17:00. Вторая – на улице Моссаковского, 13А, здесь продукты раздают с 11:00 до 16:00.

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