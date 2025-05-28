Головна залізнична компанія країни часто вводить новий графік поїздів з багатьох причин, цього разу це стосувалося Одеси.

Новий графік поїздів з Одеси передбачає, що після аварійної ситуації на коліях, пасажири знову можуть повернутися до звичного сполучення із Закарпаттям, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті компанії, після несподіваної аварії на колії в Карпатах, новий графік поїздів в Одесі повертає звичний маршрут для пасажирів. №25 з нашого облцентру до Ясіні знову курсує без скорочень.

З 27 травня ділянка Ясіня – Вороненко офіційно відкрита для проїзду пасажирських складів. Тому тепер мандрівникам не доведеться пересідати на автобуси або будувати складніші маршрути, якщо вони хочуть добратися до Закарпаття.

В "Укрзалізниці" зазначили, що ремонтні роботи вдалося завершити раніше, ніж очікувалося. На ділянці, де раніше трапилася аварійна просадка ґрунту, колійники відпрацювали максимально оперативно. Ще минулого тижня люди могли доїхати лише до станції Ворохта.

Тим, хто прямував далі, доводилось користуватись автобусними трансферами, що було не надто зручно, особливо з валізами або в негоду. Наразі ситуацію виправлено, і новий графік поїздів в Одесі знову дозволяє дістатися до Ясіні комфортно і без пересадок.

Втім, повна швидкість поки не повернулась. У компанії попереджають, що з міркувань безпеки на окремих відрізках шляху №25 рухатиметься повільніше.

Йдеться про потенційні затримки до п’ятнадцяти хвилин уже після станції Ясіня. У зворотному напрямку, затримки намагатимуться компенсувати в дорозі, щоб люди прибували до кінцевої вчасно.

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