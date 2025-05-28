Главная железнодорожная компания страны часто вводит новый график поездов по многим причинам, на этот раз это касалось Одессы.

Новый график поездов из Одессы предусматривает, что после аварийной ситуации на путях пассажиры снова могут вернуться к привычному сообщению с Закарпатьем, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте компании, после неожиданной аварии на путях в Карпатах новый график поездов в Одессе возвращает привычный маршрут для пассажиров. №25 из нашего облцентра в Ясини снова курсирует без сокращений.

С 27 мая участок Ясиня – Вороненко официально открыт для проезда пассажирских составов. Поэтому теперь путешественникам не придется пересаживаться на автобусы или строить более сложные маршруты, если они хотят добраться до Закарпатья.

В "Укрзализныце" отметили, что ремонтные работы удалось завершить раньше, чем ожидалось. На участке, где раньше произошла аварийная просадка грунта, путейщики отработали максимально оперативно. Еще на прошлой неделе люди могли доехать только до станции Ворохта.

Тем, кто шел дальше, приходилось пользоваться автобусными трансферами, что было не слишком удобно, особенно с чемоданами или в непогоду. Пока ситуация исправлена, и новый график поездов в Одессе снова позволяет добраться до Ясини комфортно и без пересадок.

Впрочем, полная скорость пока не вернулась. В компании предупреждают, что по соображениям безопасности на отдельных отрезках пути №25 будет двигаться медленнее.

Речь идет о потенциальных задержках до пятнадцати минут уже после станции Ясиня. В обратном направлении, задержки будут пытаться компенсировать в пути, чтобы люди прибывали к конечной вовремя.

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