Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 червня є наслідком зростання вартості національної логістики та інших факторів.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 червня відчутно вплине на гаманець споживача, повідомляє Politeka.

Згідно даними Мінфіну, ціни на основні категорії харчових товарів продовжують зростати. Найбільше зростання зафіксовано на курятину, хліб та молоко.

Зокрема, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) у середньому коштує 53,56 грн, тоді як ще у квітні його середня ціна складала 49,75. У мережі Metro воно коштує 49,82, а в Megamarket — 57,30. Водночас у місцевій мережі супермаркетів «Rost» молоко «Селянське» 2,5% (900 г) можна придбати за 46,90 гривень.

Сметана «Президент» 15% (350 г) подорожчала з 53,14 грн до 54,49. У магазині Novus вона коштує 54,99, у Metro — 53,98. У «Rost» доступна упаковка 180 г за 32,99.

Ціна на куряче стегно за місяць зросла на понад 13 гривень — з 117,12 до 129,37 за кг. Найдешевше м’ясо продає Novus — 109,00 за кг, а найдорожче — Megamarket (140,10 за кг). У місцевих магазинах аналогічна продукція коштує 134,90 за кг.

Свинина також подорожчала — з 201,52 грн до 212,95 за кіло. У Novus ціна — 199, у Megamarket — 229. У «Rost» гуляш із охолодженої свинини доступний за 189,90 кг.

Відчутне зростання продемонстрував хліб пшеничний нарізка — з 41,53 до 49,49. Для порівняння, у «Рост» можна придбати хліб «Бородіно» (400 г) за 22 гривні.

Подорожчання продуктів у Харківській області з 1 червня є наслідком зростання вартості національної логістики, сезонних змін і тенденцій на продуктовому ринку.

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