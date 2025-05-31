Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июня является результатом роста стоимости национальной логистики и других факторов.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июня существенно повлияет на кошелек потребителя, сообщает Politeka.

Согласно данным Минфина , цены на основные категории продовольственных товаров продолжают расти. Наибольший рост зафиксирован на курятине, хлебе и молоке.

В частности, молоко «Простонаше» 1% (900 мл) в среднем стоит 53,56 грн., тогда как еще в апреле его средняя цена составляла 49,75 грн. В сети Metro оно стоит 49,82, а в Megamarket – 57,30. В то же время в местной сети супермаркетов «Rost» молоко «Крестьянское» 2,5% (900 г) можно приобрести за 46,90 гривен.

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала с 53,14 грн до 54,49. В магазине Novus она стоит 54,99, у Metro – 53,98. В "Rost" доступна упаковка 180 г за 32,99.

Цена на куриное бедро за месяц выросла более чем на 13 гривен — со 117,12 до 129,37 за кг. Самое дешевое мясо продает Novus – 109,00 за кг, а самое дорогое – Megamarket (140,10 за кг). В местных магазинах аналогичная продукция стоит 134,90 кг.

Свинина также подорожала – с 201,52 грн до 212,95 за кило. У Novus цена – 199, у Megamarket – 229. В «Rost» гуляш из охлажденной свинины доступен за 189,90 кг.

Ощутимый рост продемонстрировал хлеб пшеничный нарезка - с 41,53 до 49,49. Для сравнения, в «Росте» можно приобрести хлеб «Бородино» (400 г) за 22 гривны.

Подорожание продуктов в Харьковской области с 1 июня является результатом роста стоимости национальной логистики, сезонных изменений и тенденций на продуктовом рынке.

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