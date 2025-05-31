Додаткова платіжка за квартиру з 1 червня змушує мешканців Дніпра планувати свої витрати уважніше.

У Дніпрі додаткова платіжка за квартиру з 1 червня торкнеться власників великих житлових площ, повідомляє Politeka.

Від початку року власники великих квартир та будинків змушені сплачувати податок на нерухомість, ставка якого встановлюється місцевими радами.

Відповідно до Податкового кодексу, максимальна ставка стягнення не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, зафіксованої у січні минулого року.

У більшості великих міст, зокрема у Києві, встановили максимальний рівень податку, тоді як у деяких містах, як-от Кропивницький, ставка становить лише 0,5%. Для порівняння, в Києві сума стягнення на місяць становить 106,5 гривень, а в Кропивницькому — 35,5 гривень.

Податок не нараховується, якщо загальна площа житла не перевищує встановлених норм: нерухомість до 60 кв. м, будинок — до 120 кв. м або їх сукупність до 180 кв. м. Якщо ж площа житла більша, оподатковується лише перевищення.

Наприклад, власник 100-метрового помешкання повинен сплатити за 40 «зайвих» квадратних метрів. Максимальний розмір стягнення не може перевищувати 4 260 гривень на рік.

Тож, у Дніпрі, як і в інших регіонах, надійде додаткова платіжка за квартиру з 1 червня, що змушує мешканців міст з великими житловими площами планувати свої витрати уважніше та враховувати додаткові витрати у сімейному бюджеті.

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