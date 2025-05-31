Дополнительная платежка за квартиру с 1 июня вынуждает жителей Днепра планировать свои расходы повнимательнее.

В Днепре дополнительная платежка за квартиру с 1 июня коснется владельцев больших жилых площадей, сообщает Politeka.

С начала года владельцы больших квартир и домов вынуждены платить налог на недвижимость, ставка которого устанавливается местными советами.

Согласно Налоговому кодексу, максимальная ставка взыскания не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, зафиксированной в январе прошлого года.

В большинстве крупных городов, в частности в Киеве, установили максимальный уровень налога, тогда как в некоторых городах, таких как Кропивницкий, ставка составляет всего 0,5%. Для сравнения, в Киеве сумма взыскания в месяц составляет 106,5 гривен, а в Кропивницком – 35,5 гривен.

Налог не начисляется, если общая площадь жилья не превышает установленные нормы: недвижимость до 60 кв. м, дом – до 120 кв. м или их совокупность до 180 кв. м. Если же площадь жилья больше, налогооблагается только превышение.

Например, владелец 100-метрового дома должен оплатить 40 «лишних» квадратных метров. Максимальный размер взыскания не может превышать 4260 гривен в год.

В Днепре, как и в других регионах, поступит дополнительная платежка за квартиру с 1 июня, что заставляет жителей городов с большими жилыми площадями планировать свои расходы внимательнее и учитывать дополнительные расходы в семейном бюджете.

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