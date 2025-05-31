Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів спрямовані на підтримку вразливих верств населення України.

Безкоштовні продукти для ВПО надає низка організацій, які діють в різних куточках України, проте варто знати всі нюнси отримання такої підтримки, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливі адреси, де роздають їжу.

Харків

Координаційний Гуманітарний Центр (КГЦ) — українська неурядова організація. З метою системної підтримки був створений Відділ гуманітарної допомоги, який координує та організовує надання різноманітної підтримки від волонтерського сектору. До переліку входять:

безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів,

гігієнічні набори та побутова хімія,

теплий одяг,

генератори, буржуйки, інші засоби для обігріву,

будівельні матеріали та інші необхідні ресурси.

Запоріжжя

У місті регулярно проводяться роздачі з безкоштовного харчування для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів роздаються не щодня, а відповідно до затвердженого графіка:

Щочетверга о 15:00 на території залізничного вокзалу (платформа №1) усі охочі можуть отримати гарячі обіди.

Цього ж дня, але об 11:30, за адресою вулиця Чарівна, 29, відбувається безкоштовна роздача хліба.

Ця ініціатива спрямована на підтримку соціально незахищених категорій населення — зокрема внутрішньо переміщених осіб, а також самотніх людей похилого віку.

Вінниця

У місті працює команда волонтерів, які доставляють продукти прямо до дому тим, хто цього потребує. Допомогу можуть отримати пенсіонери, жінки, діти, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, а також люди з інвалідністю. Для звернення достатньо зателефонувати за номером: +38 (066) 683 79 84.

Ще одним активним учасником гуманітарної підтримки є волонтерське об’єднання «Фенікс», яке надає допомогу у вигляді продуктів харчування та ліків. Зв’язатися з ними можна за телефонами: +38 (073) 118 04 94 або +38 (063) 680 91 24.

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