Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров направлены на поддержание уязвимых слоев населения Украины.

Бесплатные продукты для ВПЛ предоставляет ряд организаций, действующих в разных уголках Украины, однако стоит знать все нюнсы получения такой поддержки, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важные адреса, где раздают еду.

Харьков

Координационный Гуманитарный Центр (КГЦ) – украинская неправительственная организация. С целью системной поддержки был создан Отдел гуманитарной помощи, координирующий и организующий предоставление разнообразного содействия от волонтерского сектора. В список входят:

бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров,

гигиенические наборы и бытовая химия,

теплая одежда,

генераторы, буржуйки, другие средства для обогрева,

строительные материалы и другие нужные ресурсы.

Запорожье

В городе регулярно проводятся раздачи для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров раздаются не каждый день, а в соответствии с утвержденным графиком:

Каждый четверг в 15:00 на территории железнодорожного вокзала (платформа №1) все желающие могут получить горячие обеды.

В этот же день, но в 11:30 по адресу улица Волшебная, 29 происходит бесплатная раздача хлеба.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку социально незащищенных категорий населения — в частности внутренне перемещенных лиц, а также одиноких стариков.

Винница

В городе работает команда волонтеров, которые доставляют продукты прямо в дом тем, кто в этом нуждается. Помощь могут получить пенсионеры, женщины, дети, многодетные и малообеспеченные семьи, а также люди с инвалидностью. Для обращения достаточно позвонить по телефону: +38 (066) 683 79 84.

Еще одним активным участником гуманитарной поддержки является волонтерское объединение Феникс, которое оказывает помощь в виде питания и лекарств. Связаться с ними можно по телефонам: +38 (073) 118 04 94 или +38 (063) 680 91 24.

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