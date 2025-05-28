Нова система оплати проїзду спрямована на модернізацію та оптимізацію транспортної інфраструктури.

Нова система оплати проїзду вже запроваджується у Львівській та Запорізькій областях, повідомляє Politeka.

З 19 травня у Львівській області частина пасажирів приміських автобусів втратила можливість розраховуватися електронним квитком через значну заборгованість окремих автотранспортних підприємств перед оператором Smart Ticket Technology.

Сума боргів зросла з 150 тис. грн на початку року до понад 600 тис. грн. Незважаючи на неодноразові звернення з боку Львівської обласної військової адміністрації, низка перевізників не погасила заборгованість, внаслідок чого їхні валідатори були заблоковані.

Це призвело до скасування безготівкового розрахунку в автобусах цих компаній, а також неможливості автоматичного обліку пільгових пасажирів, що ускладнює процес розрахунку і створює незручності для пасажирів.

Паралельно у Запоріжжі триває впровадження нової системи оплати проїзду — транспортної картки «Січ». Перший етап охопив пільгові категорії населення та студентів: вже видано понад 470 карток, що забезпечує автоматизацію та ефективний контроль пасажиропотоку.

У найближчій перспективі планується запуск універсальної картки «Січ Загальна» для всіх мешканців міста та встановлення терміналів для її автоматичної видачі. Здійснення платежу буде доступне через мобільний додаток EasyPay, а незабаром з’являться й віртуальні картки.

Отже, нова система оплати проїзду спрямована на модернізацію та оптимізацію транспортної інфраструктури, підвищення зручності та прозорості розрахунків.

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