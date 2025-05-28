Новая система оплаты проезда уже внедряется во Львовской и Запорожской областях, сообщает Politeka.

С 19 мая во Львовской области часть пассажиров пригородных автобусов упустила возможность рассчитываться электронным билетом из-за значительной задолженности отдельных автотранспортных предприятий перед оператором Smart Ticket Technology.

Сумма долгов выросла со 150 тыс. грн в начале года до более чем 600 тыс. грн. Несмотря на неоднократные обращения со стороны Львовской областной военной администрации, ряд перевозчиков не погасили задолженность, в результате чего их валидаторы были заблокированы.

Это привело к отмене безналичного расчета в автобусах этих компаний, а также невозможности автоматического учета льготных пассажиров, что усложняет процесс расчета и создает неудобства для пассажиров.

Параллельно в Запорожье продолжается внедрение новой системы оплаты проезда — транспортной карты «Сич». Первый этап охватил льготные категории населения и студентов: уже выдано более 470 карт, что обеспечивает автоматизацию и эффективный контроль пассажиропотока.

В ближайшей перспективе планируется запуск универсальной карты «Сечь Общая» для всех жителей города и установка терминалов для ее автоматической выдачи. Совершение платежа будет доступно через мобильное приложение EasyPay, а вскоре появятся и виртуальные карты.

Новая система оплаты проезда направлена ​​на модернизацию и оптимизацию транспортной инфраструктуры, повышение удобства и прозрачности расчетов.

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