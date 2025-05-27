Експерти попереджають українців, що в червні 2025 року знову очікуються досить сильні магнітні бурі, які можуть негативно вплинути на самопочуття людей, пише Politeka.

Збурення геомагнітного поля, викликане сонячною активністю, є проблемою для метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання.

У червні 2025 року магнітні бурі коливатимуться від слабких і середньоінтенсивних до потужних, і експерти вже оголосили графік цих небезпечних дат.

магнітна буря

Цей прогноз попередній, адже абсолютно точно передбачити активність Сонця на такий період неможливо, тому далі інформація може уточнюватися. За попередніми даними, магнітні бурі в червні 2025 року очікуються:

  • з 2 по 4 число - слабкі (Kp до 4–5);
  • з 9 по 12 - середні (Kp 5–6);
  • з 18 по 21 - потужні (Kp 6–7);
  • з 27 по 30 - слабкі (Kp 4).

У дні цих збурень метеочутливі люди можуть зіштовхнутися з погіршенням самопочуття, головним болем, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, прискореним серцебиттям, дратівливістю, тривожністю, проблемами зі сном (вночі безсоння, а вдень слабкість і сонливість), загостренням хронічних хвороб.

Аби максимально підтримати свій організм у цей період, рекомендується за можливості уникати фізичного та психологічного перенавантаження та добре висипатися. Не забувайте підтримувати водний баланс, обмежте вживання алкогольних напоїв та жирних продуктів.

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