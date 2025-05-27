Українців попередили про небезпечні дати в червні 2025, коли очікуються магнітні бурі різної інтенсивності, аж до потужних.

Експерти попереджають українців, що в червні 2025 року знову очікуються досить сильні магнітні бурі, які можуть негативно вплинути на самопочуття людей, пише Politeka.

Збурення геомагнітного поля, викликане сонячною активністю, є проблемою для метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання.

У червні 2025 року магнітні бурі коливатимуться від слабких і середньоінтенсивних до потужних, і експерти вже оголосили графік цих небезпечних дат.

Цей прогноз попередній, адже абсолютно точно передбачити активність Сонця на такий період неможливо, тому далі інформація може уточнюватися. За попередніми даними, магнітні бурі в червні 2025 року очікуються:

з 2 по 4 число - слабкі (Kp до 4–5);

з 9 по 12 - середні (Kp 5–6);

з 18 по 21 - потужні (Kp 6–7);

з 27 по 30 - слабкі (Kp 4).

У дні цих збурень метеочутливі люди можуть зіштовхнутися з погіршенням самопочуття, головним болем, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, прискореним серцебиттям, дратівливістю, тривожністю, проблемами зі сном (вночі безсоння, а вдень слабкість і сонливість), загостренням хронічних хвороб.

Аби максимально підтримати свій організм у цей період, рекомендується за можливості уникати фізичного та психологічного перенавантаження та добре висипатися. Не забувайте підтримувати водний баланс, обмежте вживання алкогольних напоїв та жирних продуктів.

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