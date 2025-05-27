Украинцев предупредили об опасных датах в июне 2025 года, когда ожидаются магнитные бури разной интенсивности, вплоть до мощных.

Эксперты предупреждают украинцев, что в июне 2025 года снова ожидаются достаточно сильные магнитные бури, которые могут негативно отразиться на самочувствии людей, пишет Politeka.

Возмущение геомагнитного поля, вызванное солнечной активностью, является проблемой для метеочувствительных людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

В июне 2025 года магнитные бури будут колебаться от слабых и среднеинтенсивных до мощных и эксперты уже объявили график этих опасных дат.

Этот прогноз предварительный, ведь совершенно точно предусмотреть активность Солнца на такой период невозможно, поэтому информация может уточняться. По предварительным данным, магнитные бури в июне 2025 года ожидаются:

со 2 по 4 число – слабые (Kp до 4–5);

с 9 по 12 – средние (Kp 5–6);

с 18 по 21 – мощные (Kp 6–7);

с 27 по 30 – слабые (Kp 4).

В дни этих возмущений метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, повышенным или пониженным артериальным давлением, учащенным сердцебиением, раздражительностью, тревожностью, проблемами со сном (ночью бессонница, а днем ​​слабость и сонливость), обострением хронических болезней.

Чтобы максимально поддержать свой организм в этот период, рекомендуется по возможности избегать физической и психологической перегрузки и хорошо высыпаться. Не забывайте поддерживать водный баланс, ограничивайте употребление алкогольных напитков и жирных продуктов.

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