Эксперты предупреждают украинцев, что в июне 2025 года снова ожидаются достаточно сильные магнитные бури, которые могут негативно отразиться на самочувствии людей, пишет Politeka.

Возмущение геомагнитного поля, вызванное солнечной активностью, является проблемой для метеочувствительных людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

В июне 2025 года магнитные бури будут колебаться от слабых и среднеинтенсивных до мощных и эксперты уже объявили график этих опасных дат.

магнитная буря

Этот прогноз предварительный, ведь совершенно точно предусмотреть активность Солнца на такой период невозможно, поэтому информация может уточняться. По предварительным данным, магнитные бури в июне 2025 года ожидаются:

  • со 2 по 4 число – слабые (Kp до 4–5);
  • с 9 по 12 – средние (Kp 5–6);
  • с 18 по 21 – мощные (Kp 6–7);
  • с 27 по 30 – слабые (Kp 4).

В дни этих возмущений метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, повышенным или пониженным артериальным давлением, учащенным сердцебиением, раздражительностью, тревожностью, проблемами со сном (ночью бессонница, а днем ​​слабость и сонливость), обострением хронических болезней.

Чтобы максимально поддержать свой организм в этот период, рекомендуется по возможности избегать физической и психологической перегрузки и хорошо высыпаться. Не забывайте поддерживать водный баланс, ограничивайте употребление алкогольных напитков и жирных продуктов.

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