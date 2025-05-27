Підвищення тарифів на газ стосується не лише ціни на паливо, а й нових обов’язкових платежів.

Підвищення тарифів на газ викликає дедалі більше занепокоєння серед жителів українських міст, повідомляє Politeka.

Окрім вартості самого ресурсу, зростає й кількість супутніх платежів, які збільшують загальне фінансове навантаження на споживачів.

У Запоріжжі наразі базовий тариф на газ залишається на рівні 7,96 грн/м³, за даними «Нафтогазу». Водночас мешканцям нагадали: для отримання тепла в оселі необхідно укладати окремі договори на постачання теплової енергії. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, пов’язаних із безпековою ситуацією, умови можуть бути переглянуті.

У Харкові вже з 1 травня мешканці почали отримувати нові платіжки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Цей додатковий платіж є обов’язковим і додається до основної вартості газу та його доставки. У компанії «Газмережі» пояснюють, що перевірки мереж — це питання безпеки. Вони мають проводитися кожні 5 років у новобудовах і кожні 3 роки — у старих будинках.

В Одесі ситуація схожа: з травня містяни почали отримувати третю платіжку — за технічні роботи у газових мережах. Ці витрати розподіляються між усіма мешканцями рівномірно, незалежно від кількості спожитого газу.

За словами фахівців, подібні заходи необхідні для запобігання надзвичайним ситуаціям у будинках зі зношеними комунікаціями.

Отже, підвищення тарифів на газ стосується не лише ціни на паливо, а й нових обов’язкових платежів, що додатково навантажують бюджети родин. Експерти радять уважно перевіряти нові платіжки й вчасно укладати всі необхідні договори.

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