Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень свідчить про поступове підвищення температури після прохолодних вихідних.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень, з 5 по 11 вересня, обіцяє мінливі температурні умови та помірну вітрову активність, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

За даними синоптиків, п’ятниця, 5 вересня, розпочнеться з +15°C, вітер північно-східний, пориви до 8 м/с, без опадів. Наступного дня, 6 вересня, температура підніметься до +24°C, місцями до 9 м/с, а опадів не очікується.

Неділя, 7-го, стане більш прохолодною — +13°C, вітер північно-східний до 9 м/с, дощі не прогнозуються. Понеділок, 8-го, очікується теплішим: повітря прогріється до +23°C, невеликі опади 3 мм можуть з’явитися вдень.

Вівторок, 9-го, температура підніметься до +14°C, вітер північно-східний до 11 м/с, випаде близько 1,3 мм опадів. Середа, 10 вересня, принесе стабільну температуру +25°C, майже без опадів.

Четвер, 11-го, очікується сонячним та теплим — +16°C, невеликий дощ 0,1 мм можливий у другій половині дня.

Отже, прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень свідчить про поступове підвищення температури після прохолодних вихідних, з невеликими короткочасними дощами. Вітрові умови залишатимуться помірними, переважно північно-східного напрямку, що забезпечить відносну стабільність повітряних мас. Насиченість опадів невелика, тому на більшості днів можна очікувати суху погоду.

Таким чином, мешканцям та гостям міста слід очікувати комфортну погоду для прогулянок і планування активного відпочинку. Короткочасні дощі у вівторок та четвер не повинні суттєво вплинути на повсякденні плани, а вітер помірної сили створить відчуття свіжості протягом дня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: відкрито реєстрацію, як отримати допомогу

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запорізькій області: в деяких громадах надають безкоштовні продукти.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Запоріжжі: українців готові підтримати, куди звертатись.