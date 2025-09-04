Прогноз погоды в Запорожской области на неделю свидетельствует о постепенном повышении температуры после прохладных выходных.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю, с 5 по 11 сентября, обещает изменяющиеся температурные условия и умеренную ветровую активность, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

По данным синоптиков, пятница, 5 сентября, начнется с +15°C, ветер северо-восточный, порывы до 8 м/с, без осадков. На следующий день 6 сентября температура поднимется до +24°C, местами до 9 м/с, а осадков не ожидается.

Воскресенье, 7-е, станет прохладнее — +13°C, ветер северо-восточный до 9 м/с, дожди не прогнозируются. Понедельник, 8-го, ожидается более теплым: воздух прогреется до +23°C, небольшие осадки 3 мм могут появиться днем.

Вторник, 9-го, температура поднимется до +14°C, ветер северо-восточный до 11 м/с, выпадет около 1,3 мм. осадков. Среда, 10 сентября, принесет стабильную температуру +25°C почти без осадков.

Четверг, 11, ожидается солнечным и теплым — +16°C, небольшой дождь 0,1 мм возможен во второй половине дня.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю свидетельствует о постепенном повышении температуры после прохладных выходных, с небольшими кратковременными дождями. Ветровые условия будут оставаться умеренными, преимущественно северо-восточного направления, что обеспечит относительную стабильность воздушных масс. Насыщенность осадков небольшая, поэтому в большинстве дней можно ожидать сухую погоду.

Таким образом жителям и гостям города следует ожидать комфортную погоду для прогулок и планирования активного отдыха. Кратковременные дожди во вторник и четверг не должны повлиять на повседневные планы, а ветер умеренной силы создаст ощущение свежести в течение дня.

