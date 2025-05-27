Повышение тарифов на газ касается не только цены на топливо, но и новых обязательных платежей.

Повышение тарифов на газ вызывает все большее беспокойство среди жителей украинских городов, сообщает Politeka.

Кроме стоимости самого ресурса, растет и количество сопутствующих платежей, увеличивающих общую финансовую нагрузку на потребителей.

В Запорожье базовый тариф на газ остается на уровне 7,96 грн/м³, по данным «Нафтогаза». В то же время жильцам напомнили: для получения тепла в доме необходимо заключать отдельные договоры на поставку тепловой энергии. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных с ситуацией безопасности, условия могут быть пересмотрены.

В Харькове уже с 1 мая жители начали получать новые платежки за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Этот дополнительный платеж обязателен и прилагается к основной стоимости газа и его доставке. В компании «Газсети» объясняют, что проверки сетей – это вопрос безопасности. Они должны проводиться каждые 5 лет в новостройках и каждые 3 года – в старых домах.

В Одессе ситуация похожая: с мая горожане начали получать третью платежку за технические работы в газовых сетях. Эти расходы распределяются между всеми жителями равномерно, независимо от количества потребляемого газа.

По словам специалистов, подобные меры необходимы для предотвращения чрезвычайных ситуаций в домах с изношенными коммуникациями.

Следовательно, повышение тарифов на газ касается не только цены на топливо, но и новых обязательных платежей, дополнительно нагружающих бюджеты семей. Эксперты советуют внимательно проверять новые платежки и своевременно заключать все необходимые договоры.

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