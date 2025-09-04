Право на грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області мають ті українці, що входять до певних категорій.

ПФУ надає спеціальні компенсації вартості продуктів харчування, таку грошову допомогу для пенсіонерів видають у Черкаській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Йдеться про учасників ліквідації наслідків аварій, потерпілих від Чорнобильської катастрофи та осіб, які зазнали радіаційного опромінення. Право на грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області мають ті, хто належить до 1 та 2 категорій постраждалих.

Надання компенсацій передбачене Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Грошова допомога видається у вигляді компенсації за харчування і має на меті частково покрити додаткові витрати постраждалих на продукти.

Право на виплати мають три категорії осіб:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також ті, хто брав участь у ліквідації інших ядерних аварій і віднесений до категорій 1 або 2;

громадяни, віднесені до категорії потерпілих Чорнобильської катастрофи 1 або 2;

особи, які постраждали в радіаційному опроміненні та належать до категорій 1 або 2.

Як оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області

Подати заяву на отримання грошової компенсації можна кількома шляхами:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через державний портал «Дія»;

через уповноважених осіб місцевих рад або Центрів надання адміністративних послуг.

До заяви обов’язково додається пакет документів:

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи іншої ядерної аварії, або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи від радіаційного опромінення (категорії 1 або 2);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо особа відмовилась від отримання такого номера, необхідно надати серію та номер паспорта з відповідною відміткою.

Термін призначення виплати

Розгляд заяви відбувається у найкоротші строки. Виплату призначають не пізніше ніж через 10 днів з моменту подання повного пакета документів.

