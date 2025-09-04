ПФУ предоставляет специальные компенсации стоимости продуктов питания, такое пособие для пенсионеров выдают в Черкасской области, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Речь идет об участниках ликвидации последствий аварий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и лиц, подвергшихся радиационному облучению. Право на денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют те, кто входит в 1 и 2 категории пострадавших.
Предоставление компенсаций предусмотрено Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Денежная помощь выдается в виде компенсации за питание и преследует цель частично покрыть дополнительные расходы пострадавших на продукты.
Право на выплаты имеют:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участвовавшие в ликвидации других ядерных аварий и отнесенные к категориям 1 или 2;
- граждане, отнесенные к категории потерпевших Чернобыльской катастрофы 1 или 2;
- лица, пострадавшие в радиационном облучении и относящиеся к категориям 1 или 2.
Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области
Подать заявление на получение денежной компенсации можно несколькими путями:
- в сервисных центрах Пенсионного фонда;
- через государственный портал "Дія";
- через уполномоченных лиц местных советов или Центров предоставления административных услуг.
К заявлению обязательно прилагается пакет документов:
- копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии, или удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2);
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если лицо отказалось от получения такого номера, необходимо предоставить серию и номер паспорта с соответствующей отметкой.
Срок назначения выплаты
Рассмотрение заявления происходит в кратчайшие сроки. Выплату назначают не позднее 10 дней с момента представления полного пакета документов.
