Право на денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют украинцы, которые входят в определенные категории.

ПФУ предоставляет специальные компенсации стоимости продуктов питания, такое пособие для пенсионеров выдают в Черкасской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Речь идет об участниках ликвидации последствий аварий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и лиц, подвергшихся радиационному облучению. Право на денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области имеют те, кто входит в 1 и 2 категории пострадавших.

Предоставление компенсаций предусмотрено Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Денежная помощь выдается в виде компенсации за питание и преследует цель частично покрыть дополнительные расходы пострадавших на продукты.

Право на выплаты имеют:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участвовавшие в ликвидации других ядерных аварий и отнесенные к категориям 1 или 2;

граждане, отнесенные к категории потерпевших Чернобыльской катастрофы 1 или 2;

лица, пострадавшие в радиационном облучении и относящиеся к категориям 1 или 2.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области

Подать заявление на получение денежной компенсации можно несколькими путями:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через государственный портал "Дія";

через уполномоченных лиц местных советов или Центров предоставления административных услуг.

К заявлению обязательно прилагается пакет документов:

копия удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или другой ядерной аварии, или удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2);

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Если лицо отказалось от получения такого номера, необходимо предоставить серию и номер паспорта с соответствующей отметкой.

Срок назначения выплаты

Рассмотрение заявления происходит в кратчайшие сроки. Выплату назначают не позднее 10 дней с момента представления полного пакета документов.

