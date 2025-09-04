Дефіцит молока у Київській області вже формує нові реалії для домогосподарств.

Дефіцит молока у Київській області вже впливає на внутрішній ринок, адже влітку 2025 року українці зіткнулися з відчутним підвищенням цін на молочні продукти, повідомляє Politeka.

Середня вартість літра молока у супермаркетах становить 39–45 гривень, а пачка вершкового масла вагою 180 г за акцією продається від 73,70 грн. За словами аналітика "Інфагро" Максима Фастєєва, пропозиція сировини поступово зростатиме, але висока ціна на масло зумовлена значним попитом на жир і протеїн.

Фахівці зазначають, що європейський попит на укрмасло знижується, а постачання до ЄС, попри спочатку очікувану квоту до кінця липня, продовжиться ще кілька тижнів. Це уповільнення експорту збільшить обсяг продукту на внутрішньому ринку, що потенційно призведе до зниження ціни. Водночас ринок перебуває в стані перегріву, тому виробники і дистриб’ютори вже переглядають політику продажів.

Сезонне зменшення надоїв, потреба у протеїні для експорту та формування запасів олії вплинули на вартість молочних продуктів. У серпні ціни на молоко зросли до 41,5 грн/л, тоді як масло піднялося з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються дорожчими на 10–20% порівняно з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін підкреслює, що подорожчання пов’язане зі скороченням кількості молочних господарств, зменшенням поголів’я корів та подорожчанням енергоресурсів і кормів. «Менше корів – менше молока, тому розцінки залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. За відсутності державної підтримки та доступних кредитів вони можуть зрости ще на 5–7%», – зазначив експерт.

Збільшення пропозиції з боку фермерських кооперативів допоможе трохи стабілізувати ринок, але ефект буде тимчасовим. Споживачам радять планувати закупівлі та орієнтуватися на акційні пропозиції, щоб мінімізувати витрати на молочні продукти у вересні. Отже, дефіцит молока у Київській області вже формує нові реалії для домогосподарств.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

